«روتاري فاروس» يطلق مبادرة للتدريب المهني والناتج لمرضى «الهيموفيليا»

أعلن نادي روتاري فاروس بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة جاكلين ولسن، اليوم، انطلاق فعاليات مشروع التدريب المهني المتكامل بالتعاون مع مركز التدريب والتشغيل المهني «VTEC»، مستغلين المنتج النهائي لتجهيز حديقة الإنتظار الخاصة بالأطفال المصابين بأمراض الدم «الثلاسيميا والهيموفيليا».

وأكدت ولسن، أن المشروع يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النادي، ومركز التدريب التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بهدف التدريب من أجل التشغيل.

من جهته، قال المهندس هادر ميتو رئيس لجنة المشروعات والصورة العامة بالمنطقة بالنادي، إن التدريب خلال المشروع لأبنائنا من قاطني منطقة بشاير الخير وما حولها، منوهًا إلى أن المنتج الأول كان عبارة عن «بنشات» خشبية ومعدنية، مشيرًا إلى أن النادي قام بتزويد بنك الدم بمجموعة من مستلزمات المعامل و الإختبارات الخاصه بعملية نقل الدم، تم تسلمها للدكتورة مروة يوسف مدير عام المركز، في إطار أعمال الروتاري في دعم القطاع الطبي.

وأشار المهندس مجدي الصيصة رئيس لجنة التدريب المهني بالنادي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز «Vtec» التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أنه تم إهداء الناتج لتجهيز حديقة الإنتظار الخاصة بالأطفال المصابين بأمراض الدم «الثلاسيميا والهيموفيليا»، بالتعاون مع المركز الاقليمي لنقل الدم بالإسكندرية بكوم الدكة.

يشار إلى أن نادي روتاري فاروس، أهدى عددًا من المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل خلال الفترة الماضية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».