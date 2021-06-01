«السونار» للبحث عن مفقود بحادث غرق مركب سياحي بالغردقة

لليوم الثالث على التوالي، واصلت فرق الإنقاذ اليوم الثلاثاء، أعمال البحث عن جثة شاب يُدعى «حسن م.»، والذي مازال مفقوداً بعد حادث اشتعال النيران في أحد المراكب السياحية بالقرب من جزيرة «الجفتون»، بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر.

وأسفر الحادث عن تفحم المركب بالكامل، قبل أن يغرق في قاع البحر، لعمق أكثر من 100 متر، ولم يتم العثور على أي أثر للشاب المفقود، وسط حالة من الحزن خيمت على أسرته، وعلى معظم العاملين بالقطاع البحري وأهالي الغردقة على «شهيد لقمة العيش».

أصحاب المراكب السياحية تشارك في البحث عن الفقيد

وقال «الريس سعد»، أحد أصحاب المراكب السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء، إنه قام بمشاركة عدد من المتطوعين من أصحاب المراكب السياحية والعاملين في القطاع البحري بالغردقة، في البحث عن جثة الشاب المفقود، لافتاً إلى استمرار رحلة البحث لليوم الثالث على التوالي، ومعه والد الشاب الفقيد، وعدد من أقاربه، في منطقة الغرق، بالقرب من جزيرة «أبو رماد»، جنوب جزيرة الجفتون، على شواطئ الغردقة.

مناشدة أصحاب مراكب السونار للمساعدة في البحث

وناشد «أحمد بيجو»، صاحب مركب سياحى بالغردقة، أصحاب المراكب السياحية الذين يمتلكون مراكب بها جهاز «سونار»، للمشاركة في البحث عن الفقيد، لسرعة الوصول إلى جثته في أعماق البحر، حيث يصل العمق في منطقة الغرق إلى حوالي 100 متر، الأمر الذي يصعب من مهمة العثور على مكان الفقيد، إلا بواسطة جهاز «سونار» لمسح الأعماق.

اشتعال النيران في المركب بالكامل وتفحمه وغرقه

َوتعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغاً يفيد بنشوب حريق في مركب سياحى صغير جنوب مدينة الغردقة، وتحديداً بالقرب من جزيرة الجفتون، كان طريقه إلى مرسي علم، وتبين اشتعال النيران في المركب بالكامل، وغرقه في قاع البحر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وفقدان شخص ثالث، لم يتم العثور عليه، نتيجة تفحم المركب بالكامل، وتم إخطار الجهات المعنية، والتي تحركت إلى موقع الحادث.

المركب كان في طريقه لرحلة إلى مرسى علم

وأكد أحد العاملين في المجال البحري وأحد شهود العيان، أن المركب يملكه أحد أصحاب الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، لافتاً إلى أن المركب مخصص للرحلات السياحية الخاصة، وانطلق من مارينا أحد الفنادق السياحية الكائنة بمنطقة السقالة، بشارع شيراتون السياحي جنوب مدينة الغردقة، حيث كان في طريقه برحلة سياحية إلى شواطئ مرسى علم.

إنقاذ شخصين وفقدان ثالث

وأضاف المصدر أن جميع من كانوا على متن المركب تم إنقاذهم، باستثناء عامل بحري، كان في مطبخ القارب، ولم يتمكن القائمون على إخماد الحريق من استخراجه حتى الآن، بينما أصيب شخصان، وتم نقلهما إلى أحد الموانئ القريبة من موقع الحادث، وتم استدعاء سيارة اسعاف لنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق، وتحديد حجم الخسائر المادية، واستكمال الإجراءات القانونية.

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