عاجل.. «التعليم» تتجه لإجابة الطلاب على الامتحان مرتين: لحفظ حقوقه
كتب:
أميرة فكري
10:29 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، خلال تفقده امتحانات سابقة
قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك اتجاه قوي داخل الوزارة، لجعل طالب الثانوية العامة يجيب على الامتحانات «مرتين».
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الأٔولى عن طريق التابلت، والثانية في "بابل شيت"».
وأوضحت المصادر، أن هذا الاتجاه القوي، يأتي لعدة أسباب، أهمها أن الطالب عندما يتظلم من الامتحان، فإنه سيتظلم وفقا لمستند، وسيكون هذا المستند هو "بابل شيت"، والسبب الثاني أن يتم حفظ حقوق الطالب، عندما تتعرض منصة الامتحان لأي مشكلة تقنية، وهنا يكون "بابل شيت" هو وسيلة حفظ حقوق الطلاب.