عاجل.. «التعليم» تتجه لإجابة الطلاب على الامتحان مرتين: لحفظ حقوقه

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك اتجاه قوي داخل الوزارة، لجعل طالب الثانوية العامة يجيب على الامتحانات «مرتين».

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الأٔولى عن طريق التابلت، والثانية في "بابل شيت"».

وأوضحت المصادر، أن هذا الاتجاه القوي، يأتي لعدة أسباب، أهمها أن الطالب عندما يتظلم من الامتحان، فإنه سيتظلم وفقا لمستند، وسيكون هذا المستند هو "بابل شيت"، والسبب الثاني أن يتم حفظ حقوق الطالب، عندما تتعرض منصة الامتحان لأي مشكلة تقنية، وهنا يكون "بابل شيت" هو وسيلة حفظ حقوق الطلاب.