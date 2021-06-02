قيادي بفتح يشكر الرئيس السيسي على دعم إعادة إعمار غزة: المعدات تصل غدا

حرص روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على تقديم الشكر الخالص إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بسبب الدور الكبير الذي يقوم به في سبيل حقن الدماء وحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، مؤكدا أنه لولا التحرك المصري الشجاع منذ البداية لاستمرت الحرب في غزة حتى يومنا هذا.

وأضاف «فتوح»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، من رام الله، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الجميع يتذكر حرب 2014 كم استمرت من الوقت الطويل، موضحا أن الدور المصري لم يقتصر على هذا الشأن، بل كان هناك دور فعال أيضا على مستوى جانب مساعدة الشعب الفلسطيني، حينما بادرت وسبقت العالم أجمع، وليس الدول العربية فقط، في التبرع بمبلغ 500 مليون دولار في سبيل إعادة إعمار غزة.

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن غدا الأربعاء ستدخل غزة معدات مصرية ثقيلة، بأطقم عملها، من أجل إزالة الدمار والأنقاض التي خلفها قصف الكيان المحتل إلى قطاع غزة، حين أقدم على استهداف الأبراج والمنازل والمصانع بقوته العسكرية الغاشمة، واصفا كل ذلك بأنه عمل عظيم جدا قامت به مصر بتوجيه الرئيس السيسي.

ووصف كذلك الشعب المصري بالعظيم، مؤكدا أنه كان ومازال خير الداعم لشقيقه الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن مواقف الشعب المصري في هذا الاتجاه لا تنسى ولا يمكن إغفالها، معللا أنه لذلك عليه أن يشكر مصر على كل ما تقوم به من أجل فلسطين وشعبها.

وتابع: «هناك جهد كبير بذلته مصر منذ بدايات الأزمة الفلسطينية الفلسطينية الداخلية، وتعمل جاهدة حاليا على لم الشمل الفلسطيني وانهاء هذه الأزمة بشكل نهائي وبلا رجعة، لإقرار الوحدة الفلسطينية».