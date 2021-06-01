عضو بـ«فتح» يستعرض دور القاهرة في قضية فلسطين: مصر لا ترفع شعارات

وجه أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، التحية للدولة المصرية رئيسًا وحكومة وشعبًا على كل الأدوار التي لعبتها على مر القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما تمارسه مصر بقيادتها وأجهزتها وشعبها ليس غريبا على التاريخ الطويل من العلاقات المصرية بالشأن الفلسطيني، موضحًا أن مصر قدمت خير أبنائها دفاعًا عن الأراضي الفلسطينية في حروب عديدة.

وأضاف «حلس»، خلال لقاء خاص على شاشة «extra news»، من داخل قطاع غزة، أن مصر فتحت مؤسساتها وجامعاتها للشعب الفلسطيني، «أعتقد أن الجيل الذي انتمى له تّعلم في الجامعات المصرية مثله مثل كل أبناء الشعب المصري»، موضحًا أن الحديث عن دور مصر في القضية الفلسطينية يطول.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن ما حدث في العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني يُعد تذكيرا بكل المواقف المصرية ولكل الدور المصري الذي لعبته مصر طوال عمر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر بادرت منذ اللحظة الأولى في التواصل وبذل الجهود مع كل الجهات المؤثرة وصاحبة التأثير والشأن في هذا الأمر.

وتابع: «مصر كانت لها أولوية قصوى وهي وقف العدوان، فالدولة المصرية لا ترفع شعارات ولكن مارست فعلا على الأرض، الدولة المصرية لا تتحدث ولكن بذلت الدورالذي يحقن الدم الفلسطيني، الدور المصري لم يفاجئنا ولم يفاجئ من يعرف مصر فهذا دورها التاريخي الذي لم تتخلى عنه في أي لحظة من اللحظات».

وأردف أن هناك إرادة حياة وإرادة الموت لدى الشعب الفلسطيني، «شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض بشكل دائم للعدوان الإسرائيلي، يتعرض لمحاولات قتل روحه المعنوية وتدمير بناه وتدمير اقتصاده، الشعب الفلسطيني يرد على ذلك بأنه يحب الحياة ويريد الحياة، هناك الكثير من الأسر فقدت أعزاءها، لكن الصورة الأكثر قسوة أن هناك عائلات لم يبقى أحدًا منها ليبكي عليها، وهناك أسر قضي عليها بالكامل».