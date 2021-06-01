في زمن كورونا.. 4 خدمات إلكترونية تقدمها «التعليم» للطلاب والأهالي

خلال الفترة الأخيرة ظهرت أهمية ميكنة الخدمات الحكومية، وبالأخص التعليم عن بعد، بعد انتشار جائحة كورونا، التي تسببت في إرباك في العملية التعليمية ما بين خفض عدد أيام الدراسة، وحتى وقفها خوفًا من انتقال العدوى.

وحرصت وزارة التربية والتعليم على رقمنة عدد من الخدمات التعليمية، سواء للطالب أو ولي الأمر من خلال مواقعها الرسمية، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أهم الخدمات التعليمية إلكترونيا والتي يقدمها موقع وزارة التربية والتعليم وذلك في السطور التالية..

التعلم عن بعد

توفر وزارة التربية والتعليم، لطلابها في المراحل التعليمية المختلفة، عدة منصات تعليمية مثل منصة البث المباشر، والتي يقوم خلالها المدرسون بشرح المواد التعليمية من خلال بث مباشر عبر الإنترنت.

كما وفرت الوزارة منصة التعليم المصري، وحصص مصر، وبنك المعرفة، والذي يحتوى على مواد تعليمية لمختلف المراحل التعليمية، ويجب عليك إنشاء حساب والدخول على تلك المواقع من هنــــا، حتى تتمكن من الاستفادة منها.

البحث عن مدرسة مناسبة

إذا كنت أحد أولياء الأمور الذين يبحثون لأبنائهم عن مدرسة مناسبة سواء كانت حكومية، تجريبية، التربية الخاصة، العسكرية، الخاصة، فكل ما عليك هو الدخول على موقع الوزارة من هنــــا، والبحث في جميع المدارس التي توفر معلومات عن العناوين المصاريف السنوية.

التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

وتتيح الوزارة لأولياء الأمور إمكانية التقديم لأبنائهم سواء للرياض الأطفال من هنـــــا، أو المدارس الابتدائية من هنــــا، والتي توفر على أولياء الأمور الكثير من المجهود والتعب.

خدمات أولياء الأمور

وتقدم الوزارة لأولياء الأمور إمكانية متابعة المستوى الأكاديمي من خلال تقديم بعض الخدمات مثل إتاحة خدمة إلكترونية متابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، إتاحة خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل غياب الطلاب لمدارس التعليم الفنى، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات من هنــــــــا.