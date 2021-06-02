dmc تعرض تقرير «الوطن» عن مساعدة «المتحدة» لعائلة موظف بالشركة توفى بحادث

استعرض الإعلامي رامي رضوان، تقريرًا مصورًا نشرته «الوطن» تحت عنوان «صندوق مخاطر المتحدة ينقذ 4 أطفال بمليوني جنيه ومعاش ووظيفة»، وهم أبناء أحد العاملين في شركة تابعة للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُدعى رضا محمود، الذي تُوفى في حادث سيارة مع زوجته، وذلك خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «dmc».

وقال عبد القادر محمود، شقيق الضحية، إن رضا كان ينتظر زوجته على طريق الصعيد الصحراوي من أخل دخول طريق دهشور، «لكن قدر الله وما شاء فعل، حصلت لهم حادثة، الزوج والزوجة توفوا، وربنا نجى البنت الصغيرة، وتبلغ من العمر عامين، طلعت سليمة الحمد لله، وذهبنا لاستلامها من قسم الشرطة ولاقينا الضباط جايبين لها عصائر وبسكوت وأكل».

وأردف «محمود»، أن شركة «بريزنتيشن»، التابعة للمجموعة المتحدة، التي كان يعمل بها الضيحة أرسلت له 3 موظفين لمدة يومين كاملين من أجل المساعدة في استخراج كافة الإجراءات الخاصة بهم، «متأخروش بصراحة، بعد أسبوع من الوفاة بعتوا لينا وقعدنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وقالولنا الأولاد في رعايتنا وأي حاجة تحتاجوها تواصلوا معانا».

وأوضح أن الشركة، طلبت منه العمل في الشركة، وأي شخص آخر من أقارب الضحية، كما أن الشركة أعطت لهم 20 ألف جنيه لتكاليف الدفنة، «شقيقي الضحية مكنش بيتأخر علينا كأسرة، كان دائما يتواصل معانا، هو متجوز من 13 سنة وعنده أربع عيال، أكبرهم عنده 12 سنة وأصغرهم سنة و 9 شهور».

وتابع: «ابن أخويا يعتبر ابني، لحد ما ربنا يقدرنا ونوصله لبر الأمان، الله يرحمه أبوهم كان يتمنى أنهم يحفظوا القرآن عشان ينفعوا نفسهم وينفعوا مجتمعهم، وأنا بقوله وهو في تربته أولادك في عنينا»، مقدما الشكر للشركة المتحدة وكل العاملين فيها، فيما تحدث شقيقه الآخر ويُدعى جمعة، مشيرا إلى أن أولاد الضحية لا يعلمون بوفاته حتى الآن ويتم التمهيد لهم تدريجيا.

فيما قال أحمد عبد الرؤوف، مدير الموارد البشرية بشركة «بريزنتيشن»، إن الشركة فور علمها بوفاة «رضا»، الذي كان يعمل في الشركة منذ عام 2006، تم إرسال مندوب لأسرته من أجل تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدفن، كما تم إصدار كافة مستحقات المتوفي، وعمل معاش شهري له، من أجل أن يتكفل بحياة جيدة لأبنائه، «كان حلم المتوفي أن يجمع أسرته في بيت واحد».

وتابع: «إن شاء الله فيه مباحثات لنحقق له الأمر، كما رصدنا 2 مليون جنيه تودع في حسابات الأطفال القصر الأربعة بالتساوي، كل طفل 500 ألف جنيه، هاتأمن حياتهم بعد وفاة والدهم».

وختم قائلا: «وجود الصندوق ده هايعظم الانتماء لدى الموظفين، كما يؤدي إلى مراعاة كل الجوانب الإنسانية».