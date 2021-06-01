«الوطن» تنشر صور القطار الكهربائي الجديد

حصلت «الوطن» على مجموعة صور حديثة لعربات القطار المكهرب، الجاري تنفيذه شرق القاهرة، والمعروف بالقطار الكهربائي الخفيف LRT «السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان» والذي يهدف لربط مدن «العبور، والشروق والمستقبل، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبدر وحدائق العاصمة» بالقاهرة الكبرى.

«الوطن» تنشر صور القطار الكهربائى الجديد.. وقيادات الإسكان تتفقد محاوره

كما حصلت «الوطن»، على صور من أعمال تنفيذ القطار، على امتداد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتحديدا أمام مدينتي المستقبل والشروق.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الوطن»، أنه تم الانتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطاراً بالصين، ومن المخطط توريدهم في أقرب وقت ممكن، على أن تبدأ أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس القادم، وتوريد 5 قطارات في سبتمبر القادم و5 قطارات في أكتوبر المقبل، ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في بالتزامن مع احتفالات أكتوبر القادم.

قيادات الإسكان تتفقد المشروعات المرتبطة بمسار القطار المكهرب

يأتي تنفيذ المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وتقديم خدمات نقل متميزة.

ويبدأ القطار الكهربائي بمحطة مترو عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، بمنطقة موقف العاشر القديم، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث والتى تم افتتاحها وتشغيلها، بالفعل، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي عدلي منصور / السلام، وغيره من المواصلات العامة والخاصة.

والمشروع يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، بمدن (العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة)، كما أن القطار الكهربائي الخفيف (LRT) سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين) في المحطة المركزية، ومع (مونوريل العاصمة الإدارية) في محطة مدينة الفنون والثقافة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قيادات الإسكان تتفقد المحاور والميادين الموازية لمسار القطار للحد من الزحام والتكدس المروري فور انطلاقه

ووجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار الكهربائي (LRT) إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالي)، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم، بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2 و3 و4، ليصل إلى قلب العاشر من رمضان، وليبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى) إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على ثلاث، مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1)، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) (مدينة الفنون والثقافة)، والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات (3 علوية +1سطحية) (محطات العاصمة الإدارية، 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية) للتبادل مع القطار السريع.

وتم توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي«LRT» بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة «RATP DEV» حيث كان من الضروري تنفيذ هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات للتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.

قيادات الإسكان تتفقد المشروعات المرتبطة بالقطار المكهرب

وتفقد مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة طريق «R1»، والنفق أسفل القطار المكهرب، والذى يربط من مدينة حدائق العاصمة إلى مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الفرمة والتجهيز لأعمال المرافق.

ويعتبر طريق «R1» مدخل المدينة من الطريق الإقليمى بطول 9 كم، وهو الطريق الموازي للطريق الإقليمي، ويقع على الواجهة الغربية لمدينة حدائق العاصمة.

بشارة: استمرار العمل بالطرق الموازية لمسار القطار المكهرب لخلق محاور جديدة

وكان المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أعلن استمرار العمل بالطرق الموازية لمسار القطار المكهرب، مشيراً إلى استهداف خلق محاور جديدة موازية لمسار القطار المكهرب للحد من الزحام والتكدس المروري، مع انطلاق القطار، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طرق بأطوال بلغت 20كم، بمحورى جمال عبدالناصر وأحمد عرابى، والبدء فى تنفيذ المحور الموازى للقطار الكهربائى وتطوير الميادين، وصيانة ورفع كفاءة 3 محاور رئيسية بالتخطيط.