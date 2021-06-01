سمية الخشاب لـ«الوطن»: من حقي إن الإنسان اللي هيرتبط بيا يقدرني

طرح مساء أمس الاثنين البرومو الخاص بالديو الغنائي الذي يجمع بين الفنانة سمية الخشاب ومطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان «أوعدك».

وكشفت الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنها تقابلت مع عمر كمال في حدث خاص، وحينها أخبرته بأنها تريد أن تقدم مهرجانا، وبالفعل تحمس للفكرة وعرض عليها أكثر من مقترح.

وتابعت الفنانة سمية الخشاب قائلة: «كنت عايزة حاجة تشد الناس يكون دمها خفيف الناس لما تسمعها تضحك وفعلا عرض عليا فكرة أغنية أوعدك بس في الأول كانت بتدور حوالين هو بيوعدها وهي بتوعده».

وأضافت: «قلت له لا إحنا نعملها هو بيوعدها وهي طموحاتها عالية ليها طلبات كتير عايزة عربية وعايزة حاجات كتير».

وردا على سؤال «الوطن» للفنانة سمية الخشاب هل هي من السيدات التي تطلب هذه الطلبات قالت «والله لو هو عنده ليه لأ، أنا كإنسانة من حقي إن الإنسان اللى يرتبط بيا يقدرني».

وتابعت الفنانة سمية الخشاب قائلة «أنا طموحي الأكبر هو حب الناس لأن حب الناس نعمة ورضا ربنا عليا».

مسلسل موسى

كانت قد شاركت الفنانة سمية الخشاب فى السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل موسى، بجانب محمد رمضان وسيد رجب وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

وكانت سمية الخشاب تجسد خلال أحداث مسلسل موسى دور «حلاوتهم» وتتزوج من «موسى» الذي جسد دوره الفنان محمد رمضان، ولكنها في آخر الحلقات تتوفى.