عاجل.. وفاة الشاعر نجيب شهاب الدين مؤلف أغنية «يا مصر قومي وشدي الحيل»

توفى قبل قليل، الشاعر نجيب شهاب الدين، وذلك بعد معاناة مع المرض الذي كان يتلقى إثره العلاج منذ سنوات طويلة، حسبما أعلن ابن شقيقه محمد بهجت شهاب.

محمد بهجت، نجل شقيق الشاعر الراحل، يروي لـ«الوطن»، تفاصيل الفترة الأخيرة عن حياته، حيث كان يعاني من مشكلات في العمود الفقري، فقد إثرها الحركة منذ عدة أشهر، موضحا أنه كان يعيش وحيدا في منزله بالقاهرة، وذلك بعد سفر نجله إلى فرنسا، لذا حرص على اصطحابه ليعيش معه حتى يرعاه.

وأضاف بهجت، أن الشاعر الراحل كانت الفترة الأخيرة من حياته يعيش في شرود دائم، ولا يتحدث كثيرا، رغم أنه كان محبا للناس والحديث معهم، مشيرا إلى أنه المرض أنهك جسده، فكان يتألم باستمرار، من شدة الألم في العظام.

وتابع نجل شقيق الشاعر الراحل، أنه كان محبا جدا لوطنه، وكثيرا ما كان يؤلف بعض الكلمات الشعرية عن مصر ونهضتها التي تعيشها، والتطور الذي يحدث فيها، «مصر وشعبها كانوا أغلى حاجة في حياته».

وأكد أنه تم إخبار نجله الذي يعيش في فرنسا منذ عدة سنوات بموعد صلاة الجنازة، التي ستقام غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمسقط رأسه في مدينة شبين الكوم بالمنوفية.

وكان نجيب شهاب الدين، مؤلف قصيدة «يا مصر قومي وشدي الحيل»، التي تعد أحد أبرز قصائده الشعرية، وغناها الشيخ إمام.

الشيخ إمام يتحدث عن الشاعر نجيب شهاب الدين

«نجيب شهاب الدين» شخص مصري يحب مصر.. هكذا تحدث الشيخ إمام عن الشاعر الراحل، أمام المحقق في إحدى جلسات التحقيق معه، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه، في أحد أيام سبتمبر 1974، صحبة الشاعر أحمد فؤاد نجم والفنان علي الشريف وآخرين، في القضية التي اشتهرت إعلاميا وسياسيا باسم «شرفت يا نيكسون بابا»، نسبة إلى اسم القصيدة التي ألفها أحمد فؤاد نجم بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون إلى مصر.

ويذكر الكاتب الصحفي صلاح عيسى في كتابه «شاعر تكدير الأمن العام.. الملفات القضائية للشاعر أحمد فؤاد نجم»، أن المحقق سأل الشيخ إمام عن أقواله فيما هو منسوب إليه، بعد أن أفهمه إياه تفصيلا، واستجوبه في نصوص القصائد التي يلحنها ويغنيها، بهدف تحديد مسؤوليته عن ارتكاب جريمة «بث الدعايات المثيرة وإذاعة البيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة»، وكان من ضمن الذين جرى سؤاله عنهم الشاعر الذي فارقنا اليوم، نجيب شهاب الدين.

قال عن الشاعر «نجيب شهاب الدين»: «هو صديق أراه أحيانا ويسافر أحيانا لبلده، وكتب لى قصيدتين أعجبانى، واحدة تقول «يا مصر قومى وشيدى الحيل» والثانية تقول «سايس حصانك»، والقصيدة الأولى سياسية تدعو الشعب للالتفاف حول مصر، والذود عن أرضها، وليس فيها هجوم، والثانية قصيدة غنائية فلكلورية وليست سياسية، ولحنت القصيدتين وغنيتهما فى الجلسات الخاصة لأنى لا أقترب من الإذاعة منذ سنة 1968، كأوامر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لأنى كنت أهاجمه فى الأغانى، وهاجمته فى سنة 1967 بعد النكسة، و«نجيب شهاب الدين» شخص مصري يحب مصر.