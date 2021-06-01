بعد حالة «ذي قار».. كردستان العراق تُسجل أول وفاة بـ«الفطر الأسود»

سجلت كردستان العراق، أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود، وذلك وفق تصريحات مصدر طبي لموقع «سكاي نيوز عربية»، عقب الإعلان الرسمي من جانب السلطات الصحية العراقية في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، عن تسجيل أول وفاة بمرض الفطر الأسود، و4 إصابات في الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر الطبي في مديرية الصحة بمحافظة السليمانية والذي رفض الكشف عن هويته، إن كردستان العراق شهدت أول حالة وفاة بالفطر الأسود، وهي لمواطن عراقي، من أهالي إحدى المحافظات الجنوبية في البلاد، موضحًا أن الجهات الصحية المخولة، في حكومة كردستان العراق، هي من ستعلن رسميا عن الأمر وبالتفصيل في وقت لاحق.

ويرى مراقبون أن ظهور الفطر الأسود، في كل من محافظتي ذي قار الجنوبية والسليمانية الشمالية، مؤشرا سلبيا يفيد أنه ربما ثمة تفش واسع للمرض، في مختلف مناطق العراق، الذي يشهد تسجيل آلاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا.

هذا وكانت تقارير صحفية قد تداولت أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، خاصة بين العراقيين العائدين من الهند.

ويشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو الجاري، عن تفشي مرض فتاك يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو الفطر الأسود.