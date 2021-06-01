أستاذ مناعة يكشف حقيقة وفاة متلقين لقاح كورونا بعد عامين: «عنوان مضلل»

انتقد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، نشر إحدى الصحف خبرا منسوبا للعالم، لوك مونتينيه، مكتشف فيروس الإيدز، يؤكد عنوانه بأن من يتلقى لقاحات كورونا سيتوفى بعد عامين، موضحا أنه أصيب «بخضة» كبيرة حينما شاهد هذا العنوان الخبري، وأصر على الاطلاع على هذا الخبر، لكن المفاجأة أنه لم يجد في متنه أي معلومة توضح أن مكتشف فيروس الإيدز قال ذلك بالفعل، وأن الأمر ليس سوى مجرد «عنوان مُضلل».

وأضاف «مصباح»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أنه حين قرأ الخبر لم يجد ما هو موجود بالعنوان على الإطلاق، مطالبا الجميع بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص وباء كورونا.

وتابع أستاذ المناعة والفيروسات: «أرجوكم بلاش الشغل ده هيودي الناس في داهية، ومتسمعوش لأي مصدر وخلاص، عندكم وزيرة الصحة ومسؤولي الدولة»، مؤكدا أن كل مسؤولي الدولة لا يتعمدون إخفاء أي معلومة عن الشعب تخص هذا الوباء.

وكشف أستاذ المناعة والفيروسات، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بدأ يستقر بالفعل بعدد ليس بالقليل من دول العالم، كما أنه بدأ يستقر في مصر مؤخرا، مصرحا بأنه يعتقد بأن بعض الدول التي لم تكن تعاني من هذا الفيروس، هي من يُتوقع أن تعاني من نشر ذلك العدوى الوبائية خلال الفترة القادمة، وبالأخص الدول صاحبة الكثافة السكانية المرتفعة، وفي نفس الوقت لا تملك اقتصادا قويا يمكنها من تطعيم شعبها باللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الفيروس.