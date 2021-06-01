عاجل.. امتحانات مختلفة لطلاب الأدبي عن العلمي في الإنجليزي والعربي والفرنساوي
كتب:
أميرة فكري
11:07 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حال إقرار تناوب الطلاب في حضور امتحانات الثانوية العامة 2021؛ فإنه سيكون هناك امتحانات مختلفة لطلاب الأدبي عن العلمي في الإنجليزي والعربي والفرنساوي.
وكانت مصادر قد ذكرت لـ«الوطن»، أن الاتجاه العام داخل الوزارة، أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة منقسما بين طلاب القسمين الأدبي والعلمي، بمعنى أنه لن يكون هناك طلاب باللجان من الشعبتين في توقيت واحد، وسيجري تقسيم الحضور في الأسبوع بين طلاب الأدبي والعلمي.
وأضافت المصادر، أن تقسيم حضور الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على اللجان، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من جائحة كورونا، والأمر الثاني، ألا يكون هناك أي مجال لتكدس الطلاب على منصة الامتحانات حتى لا تتعرض لأي مشكلة تقنية.
ولفتت المصادر، إلى أن المركز القومي للامتحانات، يدرس إمكانية إجراء امتحانات المواد العامة بين طلاب العلمي والأدبي، مثل العربي والإنجليزي والفرنساوي، كل شعبة حسب يومها، حال الاستقرار على الشكل النهائي لجدول الامتحانات بأن يتم تقسيم الحضور على أيام مختلفة بين العلمي والأدبي، بحيث يكون هناك امتحان عربي للأدبي وآخر للعلمي، وهذا الأمر ما زال مطروحا للنقاش لاستبيان طريقة تنفيذه على أرض الواقع.