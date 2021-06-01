عاجل.. امتحانات مختلفة لطلاب الأدبي عن العلمي في الإنجليزي والعربي والفرنساوي

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حال إقرار تناوب الطلاب في حضور امتحانات الثانوية العامة 2021؛ فإنه سيكون هناك امتحانات مختلفة لطلاب الأدبي عن العلمي في الإنجليزي والعربي والفرنساوي.

وكانت مصادر قد ذكرت لـ«الوطن»، أن الاتجاه العام داخل الوزارة، أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة منقسما بين طلاب القسمين الأدبي والعلمي، بمعنى أنه لن يكون هناك طلاب باللجان من الشعبتين في توقيت واحد، وسيجري تقسيم الحضور في الأسبوع بين طلاب الأدبي والعلمي.

وأضافت المصادر، أن تقسيم حضور الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على اللجان، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من جائحة كورونا، والأمر الثاني، ألا يكون هناك أي مجال لتكدس الطلاب على منصة الامتحانات حتى لا تتعرض لأي مشكلة تقنية.

ولفتت المصادر، إلى أن المركز القومي للامتحانات، يدرس إمكانية إجراء امتحانات المواد العامة بين طلاب العلمي والأدبي، مثل العربي والإنجليزي والفرنساوي، كل شعبة حسب يومها، حال الاستقرار على الشكل النهائي لجدول الامتحانات بأن يتم تقسيم الحضور على أيام مختلفة بين العلمي والأدبي، بحيث يكون هناك امتحان عربي للأدبي وآخر للعلمي، وهذا الأمر ما زال مطروحا للنقاش لاستبيان طريقة تنفيذه على أرض الواقع.