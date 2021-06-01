كيف ستطلق مصر قمرها الصناعي بعد تنفيذه؟.. «اتصالات النواب» تجيب

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إنه زار مدينة الفضاء المصرية، وفوجئ بمدينة يفخر بها كل المصريين، على مساحة 123 فدانا، ويوجد داخلها مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ قمر صناعي مصري بنسبة 100% خلال عامين، وهناك برنامج زمني لتصنيعه.

وأَضاف «بدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك أماكن معينة في العالم تُطلق منها الأقمار الصناعية، ولذلك فإنهم سوف يصنعون القمر ويسلمونه إلى إحدى الدول التي يمكن إطلاق القمر الصناعي منها، لكي تطلقه وفقا لاتفاقيات موقعة مع هذه الدولة.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب: «خلال الجولة رأينا مهندسين مصريين جيدين، وأنا شوفت مهندسين بيفكوا القمر الصناعي قدامي ويركبوه، وسعدت بهذه التجربة»، مشيرا إلى أن مدينة المعرفة مساحتها الإجمالية 194 فدانا، وتم الانتهاء من أكثر من 50 فدانا.

وشدد على أنهم كل زيارة إلى العاصمة الإدارية يكتشفون جديدا فيها، مثل أكاديمية تدريب ذوي الإعاقة، والتي ستوقع خلال شهر بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدريب 100 ألف معلم على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان وفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تفقد وكالة الفضاء المصرية، حيث شهدت الجولة، تفقد مدينة الفضاء المصرية والتي تضم 23 مبنى، بينهم مبنى وكالة الفضاء المصرية، المتوقع الانتهاء منه يونيو 2022، ووكالة الفضاء الأفريقية ومن المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021، والمكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، ومركز الحراسات المشددة المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021.

كما تفقد الوفد البرلماني المقر المؤقت لوكالة الفضاء المصرية، المعامل الرئيسية، ومعمل النموذج الهندسي، ويتضمن نموذج لقمر «ايجيبت - سات 1» الذي جرى إطلاقه 2007، ومعمل نظم الحمولة الفضائية للأقمار الصناعية والخاص بتصميم واختبار الكاميرات التي توضع على الأقمار الصناعية، ويحتوي على تليسكوب لرصد الحطام الفضائي.