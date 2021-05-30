استشاري مناعة تكشف عن اللقاحات القادرة على مواجهة سلالات كورونا الجديدة

أثارت السلالات التي ظهرت من فيروس كورونا الذعر لدى قطاعات واسعة من الناس، خاصة عقب ظهور الفطر الاسود كنتيجة مباشرة لنقص المناعة المتسببة من الاصابة بفيروس كورونا، إلا أنّ الأطباء أشاروا إلى أنّ الفطر الأسود وعلاقته بكورونا تتعلق وبشكل قوي بفوضى الأدوية التي لا تخضع لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، ما يؤدي لتمكن الفطر الأسود من المريض، في حين تأكيد المتخصصين على أنّ مصر في طريقها لاحتواء الفيروس.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري مناعة وبكتيريا، إنّ أوضاع العلاج في مصر تتحسن بشكل كبير، لا سيما بعد توسع وزارة الصحة في التطعيم، ما يبشر في المستقبل القريب باحتواء المرض، لافتة إلى أنّ ظهور السلالات الجديدة ورغم تخوف الناس منها، إلا أنّ هناك أمصال قادرة على احتوائها مثل أسترازينيكا، الذي أثبت فاعليته في مواجهة سلالة جنوب أفريقيا، وكذلك المصل الصيني.

فوضى الأدوية سبب ظهور الفطر الأسود

وحذّرت عبدالوهاب، من فوضى استخدام الأدوية الخاصة بعلاج كورونا دون استشارة طبيب، مثل الكورتيزون والديمرا والمضادات الحيوية، وغيرها، والإسراف فيها، معللة ذلك بأنّ هذا يتسبب في نمو الفطر الأسود، فالقضاء على المناعة الطبيعية يأتي وبشكل مباشر من الإسراف في تعاطي الأدوية بسبب ودون.

الفطر الأسود ليس خطيرا للجسد الطبيعي

وتابعت عبدالوهاب، أنّ الفطر الاسود يعيش بيننا، فهو أحد أنواع فطريات العفن، الموجودة في الخبز بعد فساده أو الخضراوات وغيرها، مشيرة إلى أنّ الجسم الطبيعي قادر على التعامل مع الفطر الأسود في المعتاد، فالتعرض للإصابة به شيء طبيعي وليس خطرًا لقدرة الجسم على مقاومته، وحال تدهور المناعة يصبح الفطر الأسود أكثر خطورة.

العادات الصحية قادرة على الحد من تفشي كورونا

وأكدت استشاري المناعة والبكتيريا، أنّ العادات الصحية في الطعام المتوازن والنظافة الشخصية والرياضة، والتي تبدأ بالمشي، والالتزام بأخذ الأمصال المقررة، ستحد وبشكل كبير من انتشار وتفشي الفروس بمشتقاته القاتلة كالفطر الأسود والأبيض.