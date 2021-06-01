نقل الشاعر أمل الطائر للمستشفى لإجراء عملية جراحية بالقدم

قالت زوجة أمل الطائر، أن الأسرة نقلت الشاعر الكبير إلى أحد مستشفيات القاهرة منذ قليل، تمهيدا لإجراء عملية جراحية عاجلة في قدمه، بسبب إصابته بالجلطة.

وأضافت زوجة الشاعر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تم نقل الشاعر أمل الطائر لمستشفى الياسمين بالمعادي، لإجراء نفس العملية الجراحية اللى تمت قبل سابق فى القدم الأخرى أسألكم الدعاء».

كان الطائر، أصيب بجلطة بالمخ، نهاية العام، واطمئن عدد كبير من الفنانين عليه، منهم حكيم ومصطفى كامل.

قدمت زوجة الشاعر أمل الطائر، شكر خاص للفنان حكيم، بسبب وقوفه بجوارها طيلة فترة مرض زوجها، وإجرائه لعملية جراحية بمستشفى المعادي العسكري، أمس الأول.

وقالت عبر صفحة زوجها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنا زوجة الشاعر أمل الطائر، اسمحولى اتكلم عن إنسان بمعنى الكلمة، مش هقول العالمى ولا الأسطورة، ولا الأسد ولا أي ألقاب، غير الإنسان فقط لاغير، لأن وجود الانسان فى هذا الزمن اللى خِلى من الانسانية، بقى تقريبا شيء صعب، اللى هتكلم عنه هو الإنسان حكيم».

وأضافت: «الراجل ده ياجماعة وحق لا إله إلا الله، بيحمل كل الصفات الإنسانية والأخلاقية اللى يتكتب فيها قصائد، أنا مش عارفة أنسق الكلام أو ارتبه، بتكلم بمنتهى العفوية، أنا أعرف حكيم من خلال أمل، ومتعاملتش معاه عن قرب لهذه الدرجة، عاوزة أقول لكم، اللى شفته من أستاذ حكيم من يوم ماجه زار أمل فى البيت إلى هذه اللحظة، لسة قافل معايا الفون، لأنه كان جاى لأمل، أنا مشفتش ولا هاشوف تانى، أنا مبهورة بجد من هذا الرجل الخلوق يا جماعة».