بسبب وقفته مع أمل الطائر.. طارق الشيخ: حكيم مفيش زيه في الجدعنة

أشاد النجم طارق الشيخ، بدور النجم حكيم، خلال الأزمة الصحية التي تعرض لها الشاعر أمل الطائر، قبل شهور، وأجرى على أثرها جراحة في المخ.

وقال طارق الشيخ خلال ندوته في «الوطن»، على هامش الاحتفال بليلة رأس السنة: «حكيم جدع ومفيش زيه في الجدعنة.. اللي عمله مع أمل الطاير واللي لسه بيعمله.. يقعد له في صحته وعافيته وأولاده.. ربنا يكفيه شر المرض».

وأضاف طارق الشيخ: «كنت بروح أقعد مع أمل الطائر في المستشفى بشكلٍ شبه يومي، ومرة غنيت له شريطين لحكيم وهو معانا على التليفون.. قلت له أنت اللي سهرة معانا النهاردة».

الشاعر أمل الطائر، من مواليد حى شبرا عام 1959 والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر نشأ وسط عائلة فنية وشاعر موهوب وكتب لمطربين كثيرة مثل المطرب هاني شاكر وحسن الأسمر وسامو زين وحمادة هلال وحكيم وعبد الباسط حمودة وطارق الشيخ والمطربة هيفاء وهبى وأنغام وهدى وغيرهم.

وكان أمل الطائر، قد خضع لعملية جراحية نهاية شهر يوليو الماضي، حيث كان يُعاني من جلطات بالمخ، والقدم السكري، وسيولة الدم.

وكانت زوجة الشاعر أمل الطائر، قد وجهت شكر خاص للفنان حكيم، بسبب وقوفه بجوارها طيلة فترة مرض زوجها، وإجرائه لعملية جراحية.

وقالت عبر صفحة زوجها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا زوجة الشاعر أمل الطائر، اسمحولى اتكلم عن إنسان بمعنى الكلمة، مش هقول العالمى ولا الأسطورة، ولا الأسد ولا أي ألقاب، غير الإنسان فقط لاغير، لأن وجود الانسان فى هذا الزمن اللى خِلى من الانسانية، بقى تقريبا شيء صعب، اللى هتكلم عنه هو الإنسان حكيم».

وأضافت: «الراجل ده ياجماعة وحق لا إله إلا الله، بيحمل كل الصفات الإنسانية والأخلاقية اللى يتكتب فيها قصائد، أنا مش عارفة أنسق الكلام أو ارتبه، بتكلم بمنتهى العفوية، أنا أعرف حكيم من خلال أمل، ومتعاملتش معاه عن قرب لهذه الدرجة، عاوزة أقول لكم، اللى شفته من أستاذ حكيم من يوم ماجه زار أمل فى البيت إلى هذه اللحظة، لسة قافل معايا الفون، لأنه كان جاى لأمل، أنا مشفتش ولا هاشوف تانى، أنا مبهورة بجد من هذا الرجل الخلوق يا جماعة».