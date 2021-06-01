ماهو الفرق بين لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يحد من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها حادة.

وأشار«النادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى إن الإصابة بالفيروس بعد تلقي الفرد لقاح كورونا أمر وارد، حال عدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، وتتمثل أعراض مابعد تناول اللقاح كالآتي:« ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو غثيان أو سيلان الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو تورم في العينين أو آلام في البطن أو العظام».

وتابع: « على المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا الالتزام التام بارتداء الكمامات، لقاحات كورونا آمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، وأعراضها الجانبية بسيطة جدا».

الفرق بين لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا

وبسؤاله عن الفرق بين لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن جميع لقاحات كورونا آمنه وفعالة ولا تستدعي للقلق، ولكن هناك فرق بين اللقاحين من حيث المدة الزمنية بين الجرعتين الأولي والثانية، لقاح سينوفارم الفرق بين الجرعتين 21 يوم، ولكن لقاح أسترازينيكا 3 أشهر، وخلال المدة ما بين الجرعتين هناك فريق طبي متخصص يعمل على متابعة جميع الحالات وطمأنتهم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، مؤكدة أن التطعيم سيتم الحصول عليه بعد الحجز على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

ومن جانبه، حذرت الوزارة أي جهة تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاح كورونا: « جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا تستدعي للقلق أو التوتر».

وتستمر وزارة الصحة في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال اي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات