«الفان» بدلا من «التوك توك».. السجيني يكشف تفاصيل مشروع حكومي قريبا

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع التوصيات التى أصدرتها فى الفصل التشريعى السابق، بشأن أزمة «التوك توك» وانتشارها فى الشوارع والميادين الرئيسية فى مصر.

وقال «السجينى»، فى تصريح لـ «الوطن»: «ملف التوك توك يستحق دعوة جميع الأطراف المعنية بالدولة بدءا من وزارة التنمية المحلية والإسكان، ومرورا بوزارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع وانتهاء بوزارة التجارة والصناعة»، وكشف عن أن هناك مشروع حكومي ضخم، تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، لإحلال عربات الفان بدلا من التكاتك فى شوارع ومدن مصر.

واستطرد قائلا: «نحن أمام قضية أمن قومى والتشابكات فيها كثيرة، وترتبط بالتكاتك المرخصة وغير المرخصة والتى تعد مصدرا للدخل لكثير من الأسر، وبالتالى التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون بحكمة».

استيراد التكاتك

وتساءل رئيس لجنة الإدارة المحلية عن أسباب استمرار قيام إحدى الشركات الكبرى فى مجال السيارات باستيراد وتجميع التكاتك، قائلا «هذا المصنع أناب عنه أمام اللجنة البرلمانية العديد من ممثليه، ولم نصل إلى شئ، وبالتالى الأمر لن ينتهى، لأن حجم تجارته تصل إلى مليارات الجنيهات».

وأشار إلى أن اللجنة قررت أن تخصص اجتماعا فى الأسبوع الأول من كل شهر، لمتابعة التوصيات التى تنتج عن هذه اللجنة، مبينا أن أحد هذه الاجتماعات سيخصص لمناقشة ملف «التوك توك» فى ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة فى الفصل التشريعى الأول.

وقال «أؤمن بأن كل مشكلة ولها حل طالما وجدت الخطط المتدرجة وتكاتفت الجهود للقضاء عليها».

كان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة فى دور الانعقاد الأول للحكومة طالبوا فيها بسرعة التدخل لإنهاء مشكلات «التوك توك» في مصر، وأكدوا أن عدد التكاتك في مصر يزيد على 4 ملايين توك توك وهى بمثابة كارثة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.