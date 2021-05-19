خبر سار لأصحاب «التوك توك والتروسيكلات» بالمنيا

أعلن رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، عن موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، على تخفيض قيمة التأمينات الخاصة بأصحاب «التوك توك والتروسيكلات».

وقال «عبد الستار»، إنه بناءا على العديد من طلبات الإحاطة التي تم تقديمها بتواريخ 15/12/2020 و12/1/2021 صدر قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بتخفيض قيمة ألتأمينات الخاصة بالتروسيكلات والتوك توك إلي 2600 جنيه لصاحب التروسيكل والتوك توك، بدلا من 4000 آلاف جنيه، وفي حالة أن يكون صاحب التوك التوك أو التروسيكل مؤمن عليه لدى جهه أخرى يتم سداد قيمة الاستمارة فقط وهي مبلغ عشرة جنيهات، مؤكدا أنه تم تطبيق القرار عقب إجازة عيد الفطر.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه في أبريل الماضي، رؤساء الوحدات المحلية، بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن تذليل معوقات ترخيص مركبات التوك توك، وحظر سيرها على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية.

وقال المحافظ، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتسهيل كل الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات «التوك توك»، وتحقيق انضباط سيرها.

كما وجه المحافظ، بتوعية مالكي مركبات «التوك توك» بالسير في إجراءات الترخيص، مع الالتزام بالرسوم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وتحديد خطوط سير مركبات «التوك توك» بعيدا عن المدن، وتحديد تعريفة ركوب لها مع عدم فرض أي رسوم عليها.

وشدد المحافظ، علي التنسيق مع إدارة المرور لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع ضرورة المتابعة المستمرة بموقف الإجراءات المتخذة على مدار اليوم، من خلال عرض تقارير مفصلة.