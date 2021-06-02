نشأت الديهي: كل الفصائل الفلسطينية ترحب بدور مصر في حل القضية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا الفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة؛ للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، موضحًا أن الاجتماع يهدف لإزالة كل الآثار السلبية التي علقت بين كل الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن السيسي يسعى لتوحيد الشعب الفلسطيني وقيادته واختفاء كل المصالح والأجندات الخاصة في فلسطين.

وأضاف الديهي، أننا لا نبحث عن جمود للقضية الفلسطينية ووضعها في رف بعيدًا عن التناول والتداول، موضحًا أن الرئيس السيسي تولي بتأييد من الجميع إدارة هذا الملف على أسس القانون الدولي والحق الدولي والوضوح والشفافية وكل الفصائل الفلسطينية تبارك التدخل المصري لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية في ظل غياب مصر كانت تائهة وكانت تتأرجح ككرة شراب بين أشخاص يستغلونها لكسب التأييد وإلهاء المشاعر.

من ناحية أخرى، أوضح أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل قال في تصريحات خلال حفل لرئيس الموساد الجديد، ديفيد بارنيا، إن التهديد الوجودي الأكبر الذي يواجه إسرائيل هو احتمال حصول إيران على أسلحة نووية، ودعا إلى استمرار العمليات السرية ضد إيران، وقال «لو خير بين خسارة أمريكا ومواجهة إيران مواجهة شاملة يختار مواجهة إيران حتى لو على حساب خسارة أمريكا للحفاظ على بقاء إسرائيل».

وأردف أن خطاب «نتنياهو» فاضح وهو أخطر خطاب من مسؤول إسرائيلي منذ تأسيس إسرائيل يهاجم فيه الولايات المتحدة السند والبلسم التي تدعم إسرائيل دائمًا، لافتًا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، وصف تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاستفزازية، وأكد أن الولايات المتحدة كانت وستظل الحليف الأهم لإسرائيل، وإدارة بايدن هي صديقة حقيقية لإسرائيل، وليس لإسرائيل ولن يكون لها على الإطلاق شريك أكبر من الولايات المتحدة، وحتى لو ظهرت خلافات، سيتم حلها من خلال الحوار المباشر، خلف الأبواب المغلقة، وليس من خلال تصريحات استفزازية تضر بأمن إسرائيل.