عطل في خاصية الصور والألبومات بـ «فيسبوك»

شهد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عطل في خاصية ظهور الصور والألبومات لدى بعض الحسابات الشخصية على الموقع.

وتفاجأ البعض بعدم ظهور الصور لديهم وعدم تمكنهم من فتح الصور مطلقًا وظهر مكان الصور شاشة رصاصية اللون.

ولم يصدر موقع «فيسبوك» أي تعليق على هذا العطل حتى الأن وسنوافيكم بالتفاصيل.

وكانت أعطال التطبيق الشهير، بدت متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، وقد رصدت «الوطن» تحليل بيانات موقع «داون ديتيكتور» لأداء المنصات، التي كشفت عن أعطال مفاجئة أعاقت نشاط المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقى الموقع الإلكتروني آلاف البلاغات بوجود أعطال في انستجرام وفيسبوك وواتساب وماسنجر، المملوكين لشركة فيسبوك.

وفي فبراير الماضي، سبق وأن تم الإبلاغ عن وجود عطل في «ماسنجر فيس بوك» 3 مرات وذلك بأيام 24 و18و9، وخلال العطل الذي وقع في 9 فبراير أوضحت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، تعرض التطبيق الخاص بالتراسل الفوري لعطل تقني، راصدا أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة، فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر«فيسبوك ماسنجر».

وتكررت أعطال المواقع سالفة الذكر دون أن تقدم فيسبوك معلومات عن أسباب هذه الأعطال، وحتى دون الاعتذار عنها، حيث تعمد مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك تجاهل الأمر دون الإشارة إليه في من منشوراته الأخيرة على موقع فيسبوك.