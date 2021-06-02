أمين المبادرة الفلسطينية: نتمنى البناء على الجهود المصرية لإنهاء الانقسام

قدم مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الفلسطينية، الشكر لمصر على اهتمامها الدائم بالشعب الفلسطيني في كل الظروف، خاصة في المرحلة الأخيرة والجهد الكبير الذي قامت به من أجل وقف إطلاق النار في العدوان الأخير على غزة، معربًا عن أمله في البناء على هذه الجهود مع الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي وصفه بأنه طال أمده وسبَّب نزيفا خطيرا للشعب الفلسطيني.

وأعرب البرغوثي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» عن أمله في أن تتوصل الجهود المصرية لقيادة فلسطينية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تستطيع أن تواجه التحديات الكبيرة التي تقف أمامها في مواجهة الاحتلال وعدوانه ومواجهة العالم كله.

وأشاد البرغوثي بالوحدة الفلسطينية التي صنعها الشعب الفلسطيني على أرض الواقع، معتبرًا أنها وحدة غير مسبوقة وكانت وحدة بين الفلسطينيين في الداخل والخارج والأراضي المحتلة ولم تظهر هذه الوحدة منذ الانتفاضة الأولى، معربًا عن أمله في أن يرى وحدة سياسية بين كل القوى والفصائل والمكونات على أساس برنامج كفاحي مشترك وموحد.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت تستطيع تقديم ضمانات في العدوان الأخير لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مضطرة للاعتماد على مصر.

وطالب البرغوثي بالعمل على ملف تبادل الأسرى وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني طبقًا لرؤية وطنية مشتركة، معربًا عن أمله أن يشهد الأمر اجتماعا للأمناء العاملين الفلسطينيين ليتم اتخاذ القرار على أعلى مستوى ممكن وتوفير الضمانات لما يتعلق بالوحدة الفلسطينية.