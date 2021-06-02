لميس: نجاحات الوفد الأمني في غزة برئاسة عباس كامل جاءت سريعة وملموسة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الوفد الأمني رفيع المستوى الموفد للأراضي الفلسطينية بقيادة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والموفد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنهى زيارته المكثفة، التي أجرى خلالها لقاءات مكوكية في إسرائيل ورام الله وقطاع غزة، موضحة أن الزيارة التاريخية أفضت إلى نتائج محققة سريعة، بداية من دعوة الرئيس السيسي إلى سرعة دخول المعدات لقطاع غزة للاسهام في عمليات إعادة الإعمار.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «on»، أن هناك دعوة من القاهرة للفصائل الفلسطينية، لإجراء حوارا الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس أبو مازن، وذلك بغية البناء للمرحلة المقبلة، وإنهاء حالة الانقسام بينها، وذلك بحضور أمناء سر مختلف تلك الفصائل، موضحة أن نتائج الزيارة الأولية مبشرة جدا، حيث أن الدورالمصري لم يتوقف منذ بداية الحرب منذ بدايات مايو.

وأوضحت أن هذه الأمور تثبت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما كان سيوفد هذا الوفد الأمني رفيع المستوى برئاسة رئيس المخابرات العامة، إلا إذا كان يملك الرؤية والملفات الواضحة والنتائج التي كان يرغب في التوصل إليها، وأهداف واضحة طالما تم تكليف هذا الوفد بهذا المستوى الرفيع، كما أن أولويات مصر تضم أربعة ملفات رئيسية من بينها إعادة توحيد البيت الفلسطيني من الداخل، وإعادة إعمار غزة وتبادل الأسرى.

وأردفت الإعلامية، أن نتائج الزيارة كانت سريعة جدا، بداية من دعوة الفصائل الفلسطينية لحوار القاهرة الأسبوع المقبل، حيث نتحدث عن 17 أو 18 فصيل سيشاركون في الحوار، حيث تلقي مصر في ذلك اللقاء المزمع بثقلها السياسي والأمني معتمدة في ذلك على خبراتها السياسية والأمنية، مشيرة إلى أن اللقاء والدعوة عندما نوقشت قوبلت بقبول وترحيب كبير بين الفصائل التي تدرك أهميته وهذا ماثبت في التصريحات التي رشحت عن الفصائل خاصة أن مثل هذه اللقاءات ليست جديدة على مصر كون القاهرة تملك من الخبرات التراكمية ما يؤهلها لإنجاحه، وهذا واضح في تاريخ رعايتها لهذا الملف.