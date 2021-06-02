10 قتلى و12 مصابا إثر 3 انفجارات بالعاصمة الأفغانية

هزت ثلاث قنابل العاصمة الأفغانية كابول في وقت متأخر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإغراق المدينة في الظلام، حسبما أفاد متحدث باسم الحكومة الأفغانية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعيد حامد روشان، إن قنبلتين انفجرتا في تتابع سريع بموقعين منفصلين في حي غربي كابول، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأفاد سانغار نيازاي، المتحدث باسم إدارة إمدادات الطاقة الحكومية، بأن قنبلة ثالثة ألحقت أضرارا بالغة بمحطة لشبكة الكهرباء في شمال كابول.

وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن التفجيرين استهدفا حافلات صغيرة في منطقة الهزارة بالعاصمة، والتي يغلب عليها الطابع العرقي.

ووقع الحادث الأول بالقرب من منزل زعيم الهزارة البارز، محمد محقق، حيث أن معظم الهزارة ينتمون إلى المذهب الشيعي.

بينما استهدف الانفجار الثاني حافلة صغيرة، لكن روشان قال إنهم بصدد جمع التفاصيل عن الانفجار، كما طوقت الشرطة المنطقتين ويقوم المحققين بفحص الأنقاض.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات، لكن جماعة موالية لتنظيم «داعش» والتي تعمل في أفغانستان أعلنت في السابق الحرب على الأقلية الشيعية، التي تشكل ما يقرب من 20 % من سكان البلاد ذات الأغلبية السنية التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.