أستراليا تغلق سفارتها في أفغانستان الجمعة المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم، أن بلاده ستغلق سفارتها في أفغانستان، الجمعة المقبلة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن في العاصمة «كابول» مرتبطة بانسحاب القوات الأمريكية.

رئيس الوزراء الأسترالي: السفارة ستفتح ابوابها مجددا عندما تسمح الظروف بذلك

وقال موريسون، إن السفارة ستغلق في 28 مايو الجاري، في ضوء الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان، مشيرا إلى أنها ستفتح ابوابها مجددا عندما تسمح الظروف بذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأمريكية انسحابها النهائي في 1 مايو الجاري، مع تشديد المسلحين ضغوطهم للسيطرة على أراض جديدة.

وزير الدفاع يشرف بنفسه على شن هجوم مضاد على «طالبان»

وقال مسؤولون وشهود إن القوات الأفغانية اشتبكت مع مقاتلي حركة «طالبان» قرب مدينة مهترلام على بعد 120 كيلومترا من «كابول»، مما دفع بوزير الدفاع ياسين ضياء إلى أن يشرف بنفسه على شن هجوم مضاد.

واندلع القتال عنيفًا في وقت متأخر، أمس الأول الأحد على أطراف مدينة مهترلام وهي عاصمة ولاية لجمان ويبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة.

وقال مسؤولون إن ضياء تولى بنفسه في وقت ما توجيه قواته في الميدان، فيما أوضح وزير الدفاع الأفغاني، رئيس أركان الجيش السابق في رسالة بالفيديو: «مع وصول التعزيزات، تلقى العدو ضربات قوية».

واشارت وزارة الدفاع الأفغانية، إلى أن ما لا يقل عن 50 من مقاتلي طالبان قتلوا خلال المعارك الليلية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، أن المسلحين استولوا على 37 نقطة تفتيش أمنية في ضواحي المدينة.

واستمر القتال في بعض أنحاء مهترلام، أمس الاثنين، فيما نزح المئات من سكانها.

ويأتي الهجوم على مهترلام في الوقت الذي تكثف «طالبان» محاولاتها للسيطرة على مواقع جديدة، واستولت الحركة، على منطقتي نيرخ وجلراز في ولاية وردك، على بعد 40 كيلومترًا فقط من كابول.