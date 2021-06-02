سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 2-6-2021: مستقر

في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو، استقرت أسعار الذهب، في أسواق المال والبورصات العالمية، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بالسوق المصري عند نفس القيمة السعرية من نهاية تعاملات أمس عند 816 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب والمعدن الأصفر، ترصد «الوطن»، في السطور الآتية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«الذهب البندقي» بين 930 و931 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 814 و816 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، بين 698 و699 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بين 6512 و6528 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وسعر سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو 930.286 إلى 932.571 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 956.54 جنيه، و61.01 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 836.99 جنيه، و53.38 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 717.42 جنيه، و45.76 دولار أمريكي، وسعر الجنيه الذهب 6,696 جنيه و427.08 دولار، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وقال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الذهب في البورصة العالمية، يعود لتراجع الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف أنه من الصعب توقع سعر الذهب، خاصة أن المؤسسات التي قررت بيع الأسهم الخاصة بها تعود لشرائها من جديد حال استقرار الاقتصاد مرة أخرى بدلًا من الذهب الذي تم شرائه كملاذ آمن، إلا أنه ينصح المواطنين أصحاب المدخرات بشراء الذهب وعدم بيعه إلا في وقت الحاجة، خاصة أن أسعاره ترتفع باستمرار.