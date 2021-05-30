سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 30-5-2021 في محلات الصاغة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم في محلات الصاغة، حيث ارتفعت الأسعار بقيمة تراوحت بين 3 لـ4 جنيهات في نهاية التعاملات المسائية مساء أمس السبت.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وباقي أعيرة المعدن الأصفر كسعر جرام عيار 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 930 و933 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بين 814 و816 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم بين 698 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6512 و6528 جنيهًا.

الدولار يرتفع والذهب يتراجع

وعالميا شهد الدولار أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين، وارتفع أمام العملات الرئيسية الأخرى، فيما تراجع الذهب بفعل هذا الارتفاع للدولار وعوائد السندات قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إذ تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1891.60 دولار، بحسب رويترز.

وكان الذهب في موقف دفاعي بعض الشيء، ومن الناحية الفنية كان هناك إفراط شديد في الشراء، وعلى جانب أساسيات السوق، شهد الدولار تحركا صعوديا كبيرا، وهو ما بدأ في التأثير على الذهب، وفقا لإدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس.

أسعار المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 27.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1175.44 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2814.36 دولار.