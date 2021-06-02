انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق أحد المحلات بعابدين

قررت نيابة عابدين انتداب خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة لمعاينة حريق محدود نشب في أحد المحلات بدائرة قسم شرطة عابدين، كلفت المباحث باستدعاء صاحب المحل وسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

حريق في محل مغلق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في أحد المحلات بمنطقة عابدين، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب محدود في أحد المحلات المغلقة، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وتم فتح المحل وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران وامتداها إلى باقي شقق العقار، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة الحقيقات.