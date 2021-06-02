امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. 546 لجنة تستقبل 102 ألف تلميذ بالمنيا

تُجرى، السبت المقبل، الموافق 5 يونيو، امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي في المنيا، وذلك لمدة أسبوع داخل 546 لجنة عامة تم تجهيزها لاستقبال 102 ألف تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى تلاميذ المنازل داخل 9 إدارات تعليمية من مركز العدوة شمالاً حتى ديرمواس في أقصي الجنوب.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن الامتحانات تُجرى على مدار 6 أيام بواقع مادة كل يوم، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمراقبين والأجهزة المعاونة.

وتبدأ الامتحانات في يوم السبت بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، والأحد الهندسة، والاثنين لغة أجنبية، والثلاثاء جبر وإحصاء، والأربعاء دراسات اجتماعية، والخميس علوم.

تعقيم لجان اتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأضاف «الرشيدي»، أنه تم الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع مقار لجان سير الامتحانات، ودورات المياه، مع التنبيه المشدد على الطلاب وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة إرتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا إلى اللجان.

غرفة عمليات لامتحانات الصف الثالث الإعدادي

وشكّل «الرشيدي»، غرفة عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتواصل المباشر معها، مؤكدًا استخدام أجهزة الكاشف الحراري بكل لجنة، للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا وفي حالة ظهور أعراض مرضية على أي من الطلاب، يتم إتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني وفقا للقواعد القانونية، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وتسليمه لغرفة العمليات بالمديرية.

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