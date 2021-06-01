عاجل.. 8 إجراءات تتجه «التعليم» لإقرارها بشأن امتحانات «الثانوية»
كتب:
أميرة فكري
11:06 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تتجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ 8 إجراءات متعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021، وهي الإجراءات التي من المنتظر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن ملامحها في المؤتمر الصحفي المقرر غدًا، وتأتي تلك الإجراءات كالآتي:
1- تقسيم حضور طلاب القسمين الأدبي والعلمي على الأسبوع وعدم حضورهم في وقت واحد.
2- تقسيم إجراء امتحانات العربي والإنجليزي والفرنساوي في أيام مختلفة بامتحانات مختلفة.
3- وضع أنماط من الأسئلة يحسب منها السيستم الإلكتروني تلقائياً إلى الطالب على التابلت مباشرة.
4- يوجد اتجاه قوي داخل الوزارة لجعل الطالب يجيب على الأسئلة «مرتين»، مرة عبر التابلت، والأخرى «بابل شيت».
5- تظلم الطلاب على الامتحانات سيكون وفق إجابته بـ«البابل شيت».
6- حال حدوث أي مشكلة على منصة الامتحانات، يجاوب الطالب عبر الـ«بابل شيت».
7- سيظل من حق الطالب التظلم رغم التصحيح الإلكتروني دون التدخل البشري.
8- لن يعود نظام التحسين هذا العام نظرًا لعدم إجراء تعديل تشريعي لتنفيذه.