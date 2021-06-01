عاجل.. 8 إجراءات تتجه «التعليم» لإقرارها بشأن امتحانات «الثانوية»

تتجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ 8 إجراءات متعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021، وهي الإجراءات التي من المنتظر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن ملامحها في المؤتمر الصحفي المقرر غدًا، وتأتي تلك الإجراءات كالآتي:

1- تقسيم حضور طلاب القسمين الأدبي والعلمي على الأسبوع وعدم حضورهم في وقت واحد.

2- تقسيم إجراء امتحانات العربي والإنجليزي والفرنساوي في أيام مختلفة بامتحانات مختلفة.

3- وضع أنماط من الأسئلة يحسب منها السيستم الإلكتروني تلقائياً إلى الطالب على التابلت مباشرة.

4- يوجد اتجاه قوي داخل الوزارة لجعل الطالب يجيب على الأسئلة «مرتين»، مرة عبر التابلت، والأخرى «بابل شيت».

5- تظلم الطلاب على الامتحانات سيكون وفق إجابته بـ«البابل شيت».

6- حال حدوث أي مشكلة على منصة الامتحانات، يجاوب الطالب عبر الـ«بابل شيت».

7- سيظل من حق الطالب التظلم رغم التصحيح الإلكتروني دون التدخل البشري.

8- لن يعود نظام التحسين هذا العام نظرًا لعدم إجراء تعديل تشريعي لتنفيذه.