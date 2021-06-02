اعتماد مركز التدريب بمياه الجيزة من الوطني للتدريب

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بالجيزة، حصول مركز التدريب بالشركة على شهادة الاعتماد من قبل المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وأكد رئيس شركة مياه الجيزة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الشركة تسعى إلى تطوير منظومة التدريب بشكل مستمر، لضمان الجودة وإرساء ثقافة التطوير والحوكمة ورفع كفاءة جميع العاملين بالشركة.

ولفت «بدوي» إلى أن حصول مركز التدريب بالشركة على اعتماد المركز الوطني للتدريب والتعليم، سيحقق العديد من المزايا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ومنها إدراج اسم الإدارة العامة للتدريب ضمن مراكز التدريب المعتمدة على مستوى الجمهوية، واعتماد حقيبة تدريبية للمركز سنوياً، وخصم على رسوم رعاية المؤتمرات وحضور البرامج التدريبية وبرامج السوفت وير.

كما تتضمن المزايا التي تحصل عليها الشركة الإعلان على الموقع الخاص بالمجلس الوطني للتدريب، وخصم على رسوم المشاركة في المعارض التي ينظمها المجلس، بالإضافة إلى التواصل المستمر و تزويد المركز بأحدث البرامج والانشطة التدريبية.