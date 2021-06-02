إزالة 46 تعد على النيل وأملاك الدولة بالجيزة

نجحت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة في مراكز ومدن أطفيح والواحات، في إزالة 46 حالة تعدٍ على حرم نهر النيل والطرق والمحاور العامة والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

في نطاق أطفيح، تمكنت إدارات المدينة، تدعمها قوات الأمن من إزالة 38 حالة تعدٍ متنوعة على حرم نهر النيل، حيث تم على الفور وقف الأعمال وإزالة القائم منها، ومصادرة أجهزة ومواد البناء، وتم التحفظ على الملاك من قبل قوات الأمن المرافقة.

وفي نطاف الواحات البحرية، أزيلت 8 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، عبارة عن سور بالطوب الأبيض على مساحة 450 م2، وسور بطول 20م بقرية منديشة، وسور بالطوب الأبيض بطول 10م، وسور بطول 50م، وسور آخر بطول 25م، وسور بالطوب الأبيض بطول 120م بطريق العجوز، وسور دور ثان على مساحة 140م2 بشارع الزهور، وإزالة أساس شقة سكنية بمنطقة القصر على مساحة 160م2، وتم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة بالأعمال.