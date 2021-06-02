تعرف على حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي

مع انطلاق اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة وعدد من المحافظات، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي لمادة الدراسات الاجتماعية بشقيها تاريخ وجغرافيا.

«التعليم» تعلق على حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن» عن أن مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي تؤدي الامتحان اليوم، تختلف عن بعضها البعض، فمثلا امتحان الدراسات الاجتماعية في محافظة القاهرة اليوم، يختلف عن الامتحان الآخر في محافظة الإسماعيلية على سبيل المثال، وهناك بعض المحافظات تؤدي امتحان آخر بعكس امتحانات القاهرة، فنحن هنا أمام امتحان غير موحد.

«التعليم» تكشف طرق تقييم الدرجات في امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وكشفت الوزارة عن عقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات بعذر قهري، بالدرجات كاملة، مع التأكيد على أن أسئلة الامتحانات وضعت وفق المواصفات الرسمية التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني سيتم احتساب مجموع الطالب من الدرجات التي سيحصل عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، ولا ينظر لدرجات الفصل الدراسي الأول التي كانت امتحانات تجريبية فقط للتأكد من تحصيل الطلاب لمواد الفصل الدارسي الأول.

ساعات على إعلان ملامح الثانوية العامة 2021

ويعقد امتحان الثانوية العامة المقرر في يوليو المقبل وفقا لنظام إلكتروني بشكل الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت، ويعقد ورقيا فقط في حالة طلاب المنازل أو في حالات الإعادة أو حالات امتحانات السجون، وسيكون التصحيح إلكترونياً لضمان العدالة للطلاب، وستتخذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب كالتعقيم الكامل للجان والتباعد بين الطلاب وكشف الحرارة قبل دخول اللجان، وحال ارتفاع حرارته عن 37 درجة ونصف لن يسمح له بدخول اللجنة.