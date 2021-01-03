تعليم قنا تجهز استديو لبث مراجعات الشهادات الاعدادية والثانوية

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تجهيز استديو بإحدى قاعات المدارس الثانوية بمدينة قنا، لبث المراجعات النهائية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوي العام، عبر صفحة المديرية، على أن يقوم التوجيه العام بترشيح أكفأ المعلمين في كل مادة والاستفادة من تجهيزات القاعة كسبورة ضوئية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وكيل الوزارة، لمناقشة خطة عمل المديرية والإدارات التعليمية في تلك الفترة الحرجة، الذي عُقد بقاعة المديرية بحضور سعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء، والمهندس مسلم أبو الحسن، مدير عام التعليم الفني، وصابر زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، ومديري الإدارات النوعية بالديوان، وأعضاء التوجيه المالي والإداري بالمديرية.

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بقنا، شدد صبري، على الالتزام بالكتب الدورية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ قنا، ومراجعة ارتداء الكمامات داخل دواوين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وتشكيل غرفة عمليات دائمة بالديوان لمتابعة الحالة الصحية للمعلمين والطلاب، وإعداد تقرير يومي لموافاة غرفة العمليات بالوزارة، وديوان عام المحافظة بالمستجدات التي تحدث بشكل يومي في المدارس التي تعد تقرير يومي وإبلاغ غرفة العمليات الفرعية في كل إدارة.

وأضاف أنه تم إلغاء عمل يوم السبت للمدارس ودمج المدارس المسائية والصباحية في الفترة الصباحية مع تقسيم الحضور إلى مجموعات لتحقيق التباعد الآمن وتطبيق نسبة حضور لا تقل عن 50% لكل مدرسة وعدم خضوع الوظائف الإشراقية من غير اصحاب الحالات المرضية غير المستقرة من التناوب وتحفيز المعلمين والطلاب على التفاعل مع المنصات و الوسائل التقنية التي أتاحتها الوزارة.

وطالب وكيل الوزارة، جميع مديري المدارس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.