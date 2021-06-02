هل ينتقل الفطر الأسود من إنسان لآخر؟.. أستاذ بـ«القومي للسموم» يجيب

قال الدكتور محمد عمر، الأستاذ بالمركز القومي للسموم التابع لمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، إن الفطر الأسود يعد من الفطريات الانتهازية التى تهاجم جسم الإنسان حال نقص المناعة، موضحا أنه لا توجد أماكن داخل المنزل تؤدي إلى نقل عدوى الفطر الأسود إلى الإنسان، وأن الشرط الأساسي لنقل العدوى هو أن تكون مناعة الإنسان مثبطة وضعية، قائلا: «الفطر موجود في كل مكان حولنا ولكنه يقوى لحظة دخوله لجسم ضعيف المناعة ومن ثم إصابته لأنه فطر انتهازي».

ضعف المناعة سبب رئيسي في العدوى بالفطر الأسود

وأضاف الأستاذ بالمركز القومي للسموم في تصريحات لـ«الوطن»، «أن الفطر الأسود غير باقي الفيروسات الآخرى فهو غير معدي مثل كورنا الذى يصيب الأشخاص مع اختلاف درجة مناعة أجسامهم، قائلا: «العدوى أن يدخل الفيروس أو الميكروب إلى جسم الإنسان وتظهر عليه أعراض العدوى ومن ثم تصبح الإصابة»، مؤكداً أنه من المستحيل أن يتحول الفطر الأسود إلى وباء مثل فيروس كورونا وتنتقل العدوى من إنسان لأخر بسهولة كباقي الفيروسات حيث أن انتقاله يكون للأشخاص ذو المناعة الضعيفة جداً.

وأوضح: أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الفطر ضعيف جداً ولا يستطيع اختراق الأجسام ذات المناعة الجيدة، بخلاف فيروس كورونا، فهو فيروس شرس سريع التكاثر وقوي التأثير ويؤثر على جميع الأعمار»، لافتا إلى أن فيروس كورونا يستطيع أن يسيطر على مناعة جسم الإنسان بخلاف الفطر الأسود الذي لا يستطيع التعامل في وجود مناعة بسيطة.

وناشد الأستاذ بالقومي للسموم، المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة من تعقيم وتطهير لجميع الأسطح وكذلك تطهير وتعقيم الأدوات و الأجهزة الطبية المستخدمة مع المرضى وخاصة الأدوات والأجهزة المستخدمة في المنازل كإسطونات الأوكسجين وماسكات التنفس، قائلا: «تكون أحد أسباب نقل عدوى كورنا للأشخاص ضعاف المناعة».