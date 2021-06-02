مزاد لبيع 9 محال وصيدلية بحي «كابيتال ريزيدنس» بالعاصمة الإدارية (صور)

صرح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بأنَّه تمّ بيع 9 محال وصيدلية، بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدنس» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمزاد العلني، حيث وصل سعر المتر بالمحل إلى 160 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بالصيدلية 212 ألف جنيه، مؤكّدًا أنَّ الإقبال الكبير على شراء المحال بالعاصمة الإدارية الجديدة وارتفاع أسعارها، يعد دليلاً على نجاح أعمال التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه المستثمرين لها، وذلك تزامناً مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس جهاز المدينة: الإقبال الكبير على شراء المحال وارتفاع أسعارها دليل نجاح التنمية بالعاصمة الإدارية

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ المحال التي تمّ بيعها بالمزاد العلني الأول، بعد أزمة فيروس كورونا، والذي تقدم عليه نحو 100 عميل، شملت الأنشطة التالية (صيدلية - مطعم - مخبز بلدي - سوبر ماركت - خضار وفاكهة - أسماك - لحوم ودواجن - كافيه - حلاق - حدايد وبويات).