شيخ الأزهر يدعو شعوب وقادة العالم لمساندة الفلسطينيين: «أوقفوا القتل»

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، شعوب العالم وقادته، لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

وأضاف «الطيب» في بيان له عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام».

وأتم: «أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته».