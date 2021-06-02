«التعليم»: عقد امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية دون مشاكل

كثفت الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، وذلك بالتزامن مع عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2021، اليوم، ورقياً في المدارس.

وأوضحت الإدارات، أنه تم توزيع أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، إضافة إلى تعقيم اللجان، وتفتيش الطلاب جيداً للتأكد من عدم اصطحابهم أي أجهزة إلكترونية يمكن استخدامها في الغش في الامتحانات.

«غرب القاهرة»: البدء في تصحيح امتحان مادة اللغة العربية

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن الامتحانات تسير بصروة منتظمة في ساعتها الأولى، حيث يُعقد امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مؤكداً قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول المدارس، وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحان جاء في مقرر شهر مارس وأبريل ومايو وذلك طبقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً إلى البدء في تصحيح امتحان مادة اللغة العربية التي عقدت أمس.

وتابع مدير الإدارة التعليمية، أنه تم التنسيق مع جميع المدارس للوقوف على سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود أي معوقات تجاه الطلاب، مشيراً إلى أن الإدارة التعليمية تعمل على تصحيح الامتحانات بشكل يومي.

من جابنه قال الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، إن المدارس كثفت من الإجراءات الوقائية والتي شملت تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها جيداً، موضحاً أنه تم تخصيص منسق طبي في كل مدرسة وذلك للإطمئنان على صحة الطلاب والمعلمين، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بالقاهرة، أنه هناك متابعات متواصلة من قبل المديرية لسير العملية الامتحانية بشكل جيد في جميع اللجان الامتحانية، موضحاً أن المديرية شددت على المدارس بمنع الغش وتطبيق الإجراءات القانونية.