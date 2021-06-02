التطوير مستمر.. مستجدات مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر (صور)

قال الحساب الرسمي لمبادرة «حياة كريمة» على «فيس بوك» إنه بالمتابعة الميدانية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر، تستمر أعمال الحفر والتجهيز لبناء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية توماس وعافيه وكذلك قرية كومير، وكذلك الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير وإنشاء مركز شباب قرية توماس وعافيه الوسطي، بجانب الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة المدرسة الإعدادية بنفس القرية.

كما تستكمل أعمال تطوير ورفع كفاءة مكتب بريد قرية الوسطي، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك»، تفاصيل المبادرة في محافظة الأقصر، حيث اجتمع ممثلو المتابعة من مجلس رئاسة الوزراء لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة، حيث تستمر أعمال تنفيذ شبكات الانحدار الصرف الصحي بقرية الوسطي، إلى جانب أعمال إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالمحاميد مركز أرمنت، والغريرة، أصفون، ترعة ناصر، الكلاببة بمركز إسنا، حيث تتم الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقبل أيام، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» بدء إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية النمسا وقرية النجوع، بمركز إسنا، محافظة الأقصر، في إطار المشروع القومي «حياة كريمة»، فضلا عن استمرار أعمال تمهيد وتجهيز الموقع المخصص لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكاملة بقرية «الكيمان».

فيما تستكمل أعمال الحفر الخاصة بإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكاملة بقرية توماس وعافية الوسطي، إلى جانب أعمال تطوير مكتب بريد قرية الوسطي، وتركيب أعمدة الإنارة في المناطق المحرومة بقرية حاجر كومير، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر، الشهر الماضي، استمرار أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرية الوسطي، ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، فيما تُستكمل أعمال شبكات الصرف الصحي بقرى «توماس» و«عافية رقم 1 و2» والوسطي.