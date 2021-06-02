المهندسين تطالب النواب بإقرار تعديلات قانونها: حفاظا على كيان النقابة

طالبت نقابة المهندسين، مجلس النواب بالموافقة على تعديلات قانون النقابة الصادر منذ 47 عامًا، مؤكدة أن القانون أصبح لا يتناسب بشكل تام مع الوقت الحالي، وحفاظًا على استقرار هذا الكيان الهام والحساس، وكانت «المهندسين» عقدت اجتماع مساء أمس، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لمناقشة موقف تعديلات قانون النقابة وآخر ما تم فى هذا الشأن.

وقال مجلس النقابة في بيان صادر عقب الاجتماع: إن المجلس الأعلى للنقابة يؤكد دعمه الكامل وتأييده لتعديلات قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 المعروض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب والمقدم منذ أكثر من عامين، بدعم كامل من الحكومة والذي سبق موافقة المجلس الأعلى للنقابة عليه، كما سبق الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول والثاني، وكذلك لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وأوضحت النقابة: «أن ذلك يأتي اقتناعًا من النواب أعضاء هذه اللجان، بما تم تقديمه ومناقشته، وإحساسًا منهم بالمسئولية تجاه هذه المهنة الهامة الحيوية، وما تمثله من محور هام في المجتمع»، مؤكدة حق كل المهندسين المصريين في الحياة الكريمة وتَلَقّي كل الرعاية الاجتماعية الواجبة، لأنهم الداعم الرئيسي والمنفذ لكل خطط التنمية والمشروعات القومية بالدولة، وخاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لكل أفراد الشعب.

واستطرد: «يهيبب المجلس الأعلى للنقابة بأعضاء مجلس النواب الموقر أن يتمموا ما بدأوه بالموافقة على تعديلات القانون الصادر منذ 47 عامًا، والذي أصبح لا يتناسب تمامًا مع الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار هذا الكيان الهام والحساس».

وثمن مجلس النقابة الجهود المبذولة من النقيب العام، وفريق العمل الذي يقود المناقشات بمجلس النواب، ويؤكد موافقته ومساندته لجميع الخطوات التي اتخذها، وأعضاء هيئة مكتب النقابة والمهندسين أعضاء مجلس النواب الموقر في هذا الملف، ويجدد المجلس دعمه الكامل وتفويضه للمهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر في جميع الخطوات القادمة واللازمه في هذا الشأن.