75 وظيفة شاغرة للفتيات في 3 محافظات: الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوف»، ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن عدد من أيام التوظيف المفتوحة وفرص العمل الشاغرة للفتيات في 3 محافظات.

محافظة دمياط

ومن المقرر أن يقام يوم توظيفي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بمدينة دمياط، بمقر الشركة، وذلك يوم 22 يونيو الحالي، حيث تسعى الشركة لتوظيف 25 فتاة (منسقة ميدانية) بمقر الفرع بمدينة دمياط.

وتتمثل الشروط المطلوبة في الآتي:

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في:

- بداية التعيين من 2000 جنيه.

- حوافز.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- إجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – دمياط – فرع دمياط، شارع الكوبري العلوي أمام نزلة الكوبري – برج الهدى.

للتقديم يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــا والذهاب في الميعاد والمكان المحددين: مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط، السنانية - طلعة الكوبري العلوي أمام صيدلية أم المؤمنين. يوم 22 يونيو الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة.

محافظة الدقهلية

ويقام يوم توظيفي آخر لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الدقهلية بمدينة سندوب، بمقر الشركة وذلك يوم 13 يونيو الحالي، حيث تسعى الشركة لتوظيف 25 فتاة (منسقة ميدانية) بمقر الفرع بمدينة سندوب.

وتتمثل شروط التقدم للوظائف في نفس الشروط السابقة

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – الدقهلية – فرع سندوب، خلف مستشفى التأمين الصحي – برج النبوي المطل على البرح بجوار شركة الأدوية فوق الحضانة.

للتقديم يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــــــا، والذهاب في الميعاد والمكان المحددين: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة.

محافظة الغربية

من المقرر أن يقام يوم توظيفي آخر لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الغربية، بمدينة كفر الزيات، بمقر الشركة وذلك يوم 15 يونيو الحالي، حيث تسعى الشركة لتوظيف 25 فتاة (منسقة ميدانية) بمقر الفرع بمدينة كفر الزيات.

وتتمثل شروط التقدم للوظائف في نفس الشروط السابقة

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – الغربية – فرع كفر الزيات، شارع أبو عوف – بجوار مغسلة المسيري برج الدكتور إبراهيم الديب.

للتقديم يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــــــا، والذهاب في الميعاد والمكان المحددين: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة.