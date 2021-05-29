تعرف على شروط التعيين في وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
منها إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي
كتب:
سلامة عامر
04:44 ص | السبت 29 مايو 2021
وزارة الكهرباء
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعنوانها 4 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة للعمل بالهيئة.
وأوضحت الهيئة في إعلان لها عبر موقع وزارة الكهرباء حاجتها للتخصصات التالية:
أولا: وظائف الدرجة العالية
- رئيس قطاع الجودة والسلامة والصحة المهنية.
رئيس قطاع الأمن.
- رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية.
ثانيا: وظائف درجة مدير عام
- مدير الإدارة العامة للتخطيط.
-مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتقبل الجماهيري للموارد.
- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.
- مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف على التنفيذ.
- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتركيبات.
- مدير الإدارة العامة للتدريب.
- مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية.
- مدير الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي.
شروط شغل الوظائف المذكورة
وضعت هيئة المحطات النووية عددا من الشروط للراغبين بالالتحاق بالوظيفة وهى:
- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوي المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة
- أن يقدم مقترحاً لتطوير الوظيفة المتقدم لها لتطوير الأنظمة التي تحكم الوظيفة ، وتبسيط إجراءاتها علي أن يراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة بالهيئة.
- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة.
- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي.
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
- إجتياز التحقق الأمني بما يتناسب مع مقتضيات الأمن القومي وطبيعة الهيئة الخاصة.
طريقة التقديم لشغل الوظائف المحددة:
تقدم ملفات التقديم باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدعم والمشورة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر هذا الإعلان وذلك بالعنوان 4 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .
الاوراق المطلوبة
تقدم المستندات اللازمة المشار إليها عاليه من (أصل وأربع نسخ) مرفقاً به صورة فوتوغرافية حديثة بالإضافة إلى صورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية مع ( نسخة إلكترونية، من المستندات المطلوبة على C .D)