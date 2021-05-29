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تعرف على شروط التعيين في وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

منها إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

كتب:

سلامة عامر
04:44 ص | السبت 29 مايو 2021
وزارة الكهرباء

وزارة الكهرباء

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعنوانها 4 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة للعمل بالهيئة.

وأوضحت الهيئة في إعلان لها عبر موقع وزارة الكهرباء حاجتها للتخصصات التالية:

أولا: وظائف الدرجة العالية 

- رئيس قطاع الجودة والسلامة والصحة المهنية.

رئيس قطاع الأمن.

- رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية.

ثانيا: وظائف درجة مدير عام

- مدير الإدارة العامة للتخطيط.

-مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتقبل الجماهيري للموارد.

- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

- مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف على التنفيذ.

- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتركيبات.

- مدير الإدارة العامة للتدريب.

- مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- مدير الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي.

 شروط شغل الوظائف المذكورة

وضعت هيئة المحطات النووية عددا من الشروط للراغبين بالالتحاق بالوظيفة وهى:

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوي المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

- أن يقدم مقترحاً لتطوير الوظيفة المتقدم لها لتطوير الأنظمة التي تحكم الوظيفة ، وتبسيط إجراءاتها علي أن يراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة بالهيئة.

- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة.

- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

 - إجتياز التحقق الأمني بما يتناسب مع مقتضيات الأمن القومي وطبيعة الهيئة الخاصة.

طريقة التقديم لشغل الوظائف المحددة:

تقدم ملفات التقديم باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدعم والمشورة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر هذا الإعلان وذلك بالعنوان 4 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

 الاوراق المطلوبة

تقدم المستندات اللازمة المشار إليها عاليه من (أصل وأربع نسخ) مرفقاً به صورة فوتوغرافية حديثة بالإضافة إلى صورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية مع ( نسخة إلكترونية، من المستندات المطلوبة على C .D)

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