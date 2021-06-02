مجلس إدارة هيئة المتحف الكبير يناقش «العرض المتحفى ونقل مركب خوفو»

عقد مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات بشأن تطورات الأعمال بالمتحف، حيث استهل اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، الاجتماع باستعراض تطورات الأعمال الهندسية بالمتحف.

كما قدم مفتاح عرضًا مصورًا عن منهجية عملية نقل مركب خوفو الأولى من متحفها الحالي بمنطقة الأهرامات بالجيزة، إلى المتحف المصري الكبير وما آلت إليه مستجدات الأعمال بهذا الشأن، مؤكدا أن عملية نقل المركب تسير وفقا للدراسات العلمية والاستعدادات المعدة مسبقا والتي استمرت لفترة تصل إلى أكثر من عام.

وأضاف: أن أعمال نظم التأمين للآثار والمتحف تتم وفقاً لأحدث الأساليب والتجهيزات الحديثة المتطورة وأعلي معاير التأمين العالمية.

كما أطلع أعضاء مجلس الإدارة على أعمال إنشاء المبنى المخصص لعرض مركبي خوفو.

ومن جهته، استعرض الدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، مستجدات الأعمال الخاصة بالعرض المتحفي لقاعات المتحف، مؤكدًا أن جميع الأعمال الأثرية بالدرج العظيم قد تمت بنسبة 100٪؜ وتم الانتهاء من وضع القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون داخل 60 ٪؜ من عدد فتارين العرض الخاصة بها «أكثر من 65 فاترينة»، موضحا أنه جاري تجهيز باقي القاعات لاستقبال القطع الأثرية التي ستُعرض بها.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ بنود التعاقد مع التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات والذي تم توقيعه نهاية شهر أبريل الماضي لضمان الوصول بمستوى الخدمات الى أفضل المستويات وفقا للمعايير العالمية في ظل ما يضمه التحالف من خبرات مصرية ودولية متخصصة.

وفي نهاية الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني الشكر لجميع العاملين بالمتحف علي الجهد المبذول من أجل الانتهاء من هذا الصرح العظيم.