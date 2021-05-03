المدون الروسي جوسن جاسانوف يزور المتحف المصري وأهرامات الجيزة

استقبل المتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة، اليوم، المدون الروسي الشهير جوسن جاسانوف Gusein Gasanov، الذي يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع حسابه الخاص على إنستجرام 16.5 مليون متابع.

وقام Gusein Gasanov، بجولة بحديقة المتحف وقاعاته المختلفة، وانبهر بمقتنياته الفريدة والمتنوعة وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبه أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة، حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما.

وحرص Gusein Gasanov، على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول، التي قام بمشاركتها على حسابه الخاص على إنستجرام، داعيا جميع متابعيه لزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، معربا عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.