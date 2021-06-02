مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويجرفون أراض بالأغوار

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم- إن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

وفي السياق، واصل مستوطنون في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في خربة «السويدة» بالأغوار الشمالية، أعمال تجريف، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين يجرفون باستخدام آليات ثقيلة، أراضي المواطنين في تلك المنطقة بغرض توسيع البؤرة الاستيطانية.

يذكر أن المستوطنين أقاموا قبل سنوات بؤرة استيطانية في «السويدة»، وأخذوا بالتوسع الأفقي على حساب أراضي المواطنين المسجلة بأوراق «الطابو».