زيادة الطلب تجبر «تويتر» على إيقاف استقبال طلبات «العلامة الزرقاء»

أعلن تطبيق التدوينات الصغيرة «تويتر» توقفه مؤقتاً عن قبول الطلبات الجديدة بسبب حجم الطلبات التي تمّ استلامها، ويتمّ مراجعهتا حالياً، وذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق برنامج التحقق الخاص بها للحصول على العلامة الزرقاء قبل أسبوعـ موضحًا «نحن بصدد تنفيذ طلبات التحقق، لذلك علينا التوقف موقتاً عن قبول المزيد في الوقت الحالي، بينما نراجع تلك التي تمّ إرسالها، سنعيد فتح الطلبات قريباً».

التوثيق كان يتمّ في غضون أيام

وكانت شركة «تويتر»، قد حذرت عند افتتاحها البرنامج رسمياً لتقديم الطلبات في 20 مايو، من أن الجدول الزمني للطلبات قد يمتد، مبينة في إحدى التدوينات أنَّه «بمجرد إرسال طلبك، يمكنك أن تتوقع رداً عبر البريد الإلكتروني منا في غضون أيام قليلة، ولكن قد يستغرق هذا الأمر ما يصل إلى بضعة أسابيع اعتماداً على عدد الطلبات المفتوحة في قائمة الانتظار لدينا».

وبحسب المهندس إسلام خالد خبير تكنولوجيا المعلومات، الذي أكّد أنَّه يبدو أن حجم الطلبات قد أصبح كبيراً لدرجة أنَّ «تويتر» اتخذت خيار إيقاف الطلبات موقتاً، بعد 8 أيام فقط من إعادة فتح البرنامج.

برنامج جديد لطلب العلامة الزرقاء

وتابع د خبير تكنولوجيا المعلومات، في تصريح لـ«الوطن» أنَّه يمكن من خلال البرنامج الجديد لأي شخص التقدم للحصول على الشارة الزرقاء المرغوب فيها، لذلك ليس من المستغرب وجود عدد هائل من الطلبات.

وأشار إلى أنَّه بموجب الإرشادات الجديدة، يمكن أن تتأهل 6 فئات من الحسابات للتحقق وهي: الحسابات الحكومية، الشركات والعلامات التجارية، المنظمات ووكالات الأنباء، والصحفيون، وسائل الترفيه، والرياضة والألعاب، الناشطون والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرون.

وبلغت قاعدة مستخدمي «تويتر» نحو 192 مليوناً بنهاية العام 2020، وأعلنت الشركة أنّ أرباحها تضاعفت مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 222 مليون دولار، بعد أن ارتفعت عائداته 28% لتحقق رقماً قياسياً بلغ 1,29 مليار دولار.