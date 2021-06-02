برلمانية: توفيق أوضاع المخيمات في مدينتي نويبع وطابا

قالت فضية سالم عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، إن المحافظة بحثت موضوع توفيق أوضاع المخيمات السياحية في مدن خليج العقبة وبخاصة مدينتي نويبع وطابا، وطالبت أصحاب المخيمات بالتقدم لمجلس مدينة نويبع بالأوراق المطلوبة لإرسالها بعد رفع المنطقة للعمليات بالقاهرة.

وأوضحت في تصريح صحفي، اليوم، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تقدم بملف كامل الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبدء في تقنين أوضاع المخيمات السياحية في مدن خليج العقبة، حيث عاني أصحابها من مشاكل كثيرة لعدم الحصول علي عقود تمليك أو حق انتفاع، مشيرة إلي أنه جري إعادة فتح باب التقدم للمواطنين من أجل تقنين أوضاعهم حتي 15 يوليو القادم، وناشدت النائبة المواطنين بسرعة التقدم للتقنين واستكمال الأوراق المطلوبة للحصول علي عقود الملكية.

وأكدت أن المحافظ وافق علي بدء العمل في المنطقه الحرفية وخروج جميع الورش من قرية المزينة ونقلها الي المنطقة الخلفية بمدينة نوببع، بعد الحصول علي موافقات لأهالي نويبع، من بينها الموافقة النهائية لبناء مدرسة التمريض بنويبع لإنهاء معاناة الطلاب، وتوفير ممرضين للمستشفي من أبناء المدينة وسد العجز في أطقم التمريض.

وأضافت أنه جري الموافقه على رصف الطرق بأرض الشباب المزينة، وبناء مسجد بجانب دار المناسبات علي مساحة 1000 متر مربع، وجري الموافقة علي تجديد وإحلال مساجد نويبع، بالإضافة إلى الموافقه على وجود لجنة التجنيد بالمحافظة لمن تخطى 30 سنه للشباب حتي يتمكن الشباب من الحصول علي شهادة إنهاء الخدمة العسكرية التي تساعدهم في الحصول علي وظيفة، فضلا عن الموافقة على نقل محرقة مخلفات مستشفى نويبع من المنطقة القديمة لمنطقة أخرى جري تجهيزها طبقا للمواصفات القياسية.