طلاب الشهادة الإعدادية: امتحان الدراسات الاجتماعية راعى الظروف الحالية

كشف عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، أن امتحان الدراسات الاجتماعية متوسط، ولم يشمل أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة إلا أنها تحتاج لوقت أطول، لافتين إلى أنه تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الطالب زياد فياض، من الصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان كان سهلا والأسئلة مباشرة عدا جزء الخريطة، موضحا أن الخريطة اشتملت على غالبية أجزاء المقرر الدراسي، مؤكدا على أن مستوى الامتحان في المجمل متوسط ويناسب غالبية مستوى الطلاب.

وأضاف «زياد» لـ«الوطن»، أن المقررات الدراسية كانت طويلة وتحتاج لوقت لاستكمال مذاكرتها جيدا، مؤكدا على أن بعض أسئلة الامتحان تحتاج إلى فهم للمقرر الدراسي بشكل جيد: «جزء التاريخ يعتبر على شكل قصة والأسئلة كانت بتدور إلى من تنسب هذه العبارات لذلك الطالب ملزم بفهم الأحداث كويس».

من جانبه قالت الطالب أريج محمد، إن الامتحان متوسط موضحة أنها تمكن من الإجابة على الأسئلة في الوقت المحدد دون أي معوقات، موضحة أن الأسئلة جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقد.

وأضافت «أريج» لـ«الوطن»: «رغم كثافة المقرر الدراسي إلا أن مستوى الامتحان جاء متوسط ويشمل غالبية أجزاء المنهج بشكل جيد».

وأكدت الطالبة رودينا محمد، أن الامتحان جاء مباشرا ولا يشمل أي أجزاء من خارج المقرر الدراسي، موضحة: «الإدارات راعت الظروف اللي بنمر بيها»، متمنية أن تكون بقية الامتحانات بنفس المستوى.

إجراءات وقائية في اللجان الامتحانية

وفي سياق متصل، كشفت الإدراات التعليمية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، أنه تم تكثيف الإجراءات الوقائية في جميع اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المتسجد، وأكدت أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة منذ عقدها.