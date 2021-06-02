في ذكرى عيد ميلاده.. محمود ياسين بدأ مشواره الفني بأجر 5 جنيهات

صاحب الطلة المؤثرة، والصوت الرخيم، والأداء العالي الممزوج بحرفية شديدة، عمل مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، الفنان محمود ياسين، يمتلك رصيدًا فنيًا ضخمًا، حيث قَدّم بمشواره الحافل 150 فيلمًا سينمائيًا، و10 مسرحيات، وعددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والإذاعية والسهرات التليفزيونية ما بين الاجتماعية والتاريخية تجاوزت الـ90 عملاً.

ويحل اليوم ذكرى ميلاد الـ 80 للفنان محمود ياسين، وفي التقرير التالي نعرض أبرز معلومات عنه:-

- شهدت حقبة السبعينيات مرحلة مهمة في إنتاجه الفني الذي وصل لأكثر من 80 فيلما في الفترة من 1970-1980.

- أول أجر له في فيلم «شيء من الخوف» كان 5 جنيهات.

- الظهور الأول له كان من خلال مشاركة صغيرة بفيلم «3 قصص» إنتاج عام 1968 وجسد شخصية ضابط شرطة بالقصة الأولى.

- تعاون مع زوجته الفنانة شهيرة في بطولة 14 فيلمًا.

- شغل منصب مدير المسرح القومي لمدة عام واحد.

- ومن بين المواقف الإنسانية للفنان الراحل، أنّه لم يتقاضَ أي راتب أو مكافأة طوال فترة إدارته المسرح القومي، بل كان يحوِّل مرتبه لصالح العاملين في الفرقة.

- تولى رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في عام 1998.

- كان المرشح الأول لبطولة فيلم «الاختيار» أمام سعاد حسني، لكنه اختار بطولة فيلم نحن لا نزرع الشوك أمام شادية، فتم إسناد دور البطولة للفنان عزت العلايلي بدلا منه، وتسبب ذلك في أزمة غير مُعلنة بينه وبين المخرج الكبير يوسف شاهين، ولم يجمعهما أي عمل فيما بعد.

- التقى لأول مرة بزوجته الفنانة شهيرة أثناء تصوير فيلم «صور ممنوعة» إخراج مدكور ثابت عام 1972، ونشأت بينهما قصة حب طويلة على مدار 6 شهور مدة تصوير الفيلم، انتهت بالخطوبة قبل الانتهاء من تصويره، ثم الزواج بعدها بعدة شهور.

- ظهر محمود ياسين مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، على هامش أحد اللقاءات الفنية.